La explosiva declaración de Lamine Yamal que sacude la carrera por el Balón de Oro

Lamine Yamal ha encendido el debate en el mundo del fútbol. El joven astro del Barcelona afirmó sin titubeos que, junto a Kylian Mbappé, es el mejor jugador del planeta, pero dejó claro que sus recientes méritos lo colocan como el único merecedor del anhelado Balón de Oro.

Una temporada de ensueño

A sus 19 años, el atacante azulgrana está firmando un espectacular arranque de campaña. Su más reciente exhibición se produjo este domingo ante el Levante, donde anotó un soberbio doblete para guiar la victoria por 4-2 del conjunto catalán.

Con estos dos nuevos tantos, Yamal elevó su registro personal a siete dianas en apenas seis compromisos disputados. Hasta el momento, el Barcelona ha ganado sus primeros cinco choques de LaLiga y debutó con éxito en la Champions League frente al Feyenoord.

La carrera por el premio mayor

El delantero confía en que sus números y títulos recientes avalen su candidatura como el rey del fútbol mundial. Su papel fue vital para que el Barcelona conquistara LaLiga y para que la selección de España levantara la Copa del Mundo en Norteamérica.

El codiciado Balón de Oro se entregará el próximo 26 de octubre en una majestuosa gala en Londres. En una contienda sumamente abierta, Yamal compite directamente contra estrellas consagradas como el propio Mbappé, el inglés Harry Kane y el francés Ousmane Dembélé.

Confianza absoluta en su talento

"El premio se lo daría al mejor del mundo", sentenció Yamal durante una reveladora entrevista concedida a Movistar. "Sinceramente, creo que quizá seamos dos los mejores. Y este año me lo merezco por todo lo que he ganado", añadió con contundencia.

El canterano culé no dudó en elevar su estatus al nivel del actual astro del Real Madrid. "Para mí, Mbappé y yo somos los mejores del mundo actualmente. Lo tengo muy claro y todo el que ve los partidos lo sabe", argumentó el jugador.

Autocrítica tras el campeonato mundial

A pesar de tocar la gloria en el Mundial de 2026 y bordar la segunda estrella para España, Yamal confesó sentir cierta insatisfacción individual. Tras superar una lesión en el isquiotibial, disputó los ocho encuentros del torneo, pero considera que debió aportar más de un gol.

"Después de ganar el Mundial, no estaba del todo contento", admitió el extremo, descartando que la lesión haya mermado su nivel. "Hice cosas tácticas para el equipo que la gente no ve, pero sé que podía haber hecho mucho más; ya ansío que llegue la próxima Copa".