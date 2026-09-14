Rodri reveló el favorito de Barcelona para el Balón de Oro

Si hay un tema muy en boca de todos por estos días es el Premio Balón de Oro, que la revista 'France Football'. Son muchos los protagonistas que han hablado sobre el galardón y el más reciente es uno de los que figura entre los candidatos: Rodri.

El mediocampista español, ahora flamante figura de Barcelona, habló para La Vanguardia sobre cómo ve el panorama de la distinción y dejó unas palabras muy reveladoras a lo interno del club.

El volante confesó que, a día de hoy, desde la institución azulgrana se decantan por las posibilidades que su ganador pueda ser nada más y nada menos que Lamine Yamal.

La confesión de Rodri sobre Lamine Yamal

El capitán de la selección español reconoció que internamente el club apunta a que el ganador pueda ser el extremo culé, quien también formó parte del título en la Copa del Mundo.

De hecho, el volante y eje del combinado español, así como ahora en ese mediocampo de Hansi Flick, afirmó entender esa postura de la institución blaugrana por la joven estrella en lugar de él.

"El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece y es totalmente lícito. A partir de ahí, me gustaría que lo ganara un español", expresó.

Rodri también agregó: "Lamine es un chico con una personalidad arrolladora, con una confianza brutal, y que lidera desde su fútbol, desde su descaro, desde lo que proyecta en el terreno de juego".