Yamal sobre el Balón de Oro: “Tiene que ganarlo el mejor jugador, no el que más goles mete”

Lamine Yamal volvió a hablar con absoluta confianza sobre sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro. El extremo es considerado uno de los principales candidato a ganarlo tras su desempeño en el Mundial 2026, donde conquistó el título con la selección de España.

En la entrevista realizada por Jorge Valdano para el programa Universo Valdano, cuya conversación completa fue publicada este viernes por Movistar Plus, el extremo del Barcelona explicó que, desde su perspectiva, el prestigioso reconocimiento debe premiar al mejor futbolista del mundo y no necesariamente al jugador que haya ganado la Champions League o marcado más goles durante la temporada.

El internacional español recordó la época en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaban las principales discusiones individuales del fútbol mundial. Según Yamal, en aquellos años existía mayor claridad sobre quiénes eran considerados los mejores, mientras que actualmente se estarían tomando en cuenta factores que, a su juicio, corresponden a otros reconocimientos. El jugador puso como ejemplo el éxito del PSG en la Champions y señaló que el título europeo reconoce al mejor equipo, pero no determina automáticamente quién es el mejor futbolista.

Lamine Yamal deja claro su postura sobre el Balón de Oro

Yamal también diferenció los premios colectivos e individuales relacionados con los goles. En ese contexto, mencionó que un jugador que alcanza una determinada cantidad de anotaciones puede recibir el reconocimiento al máximo goleador de la temporada, pero eso no significa necesariamente que sea considerado el mejor futbolista. Sus declaraciones apuntan indirectamente a figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane, dos delanteros que suelen aparecer entre los principales candidatos cuando se debate sobre los premios individuales.

Cuando tú metes 80 goles te dan el premio al pichichi de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista, estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Cuando se vuelva a centrar eso y el mejor jugador del mundo sea el mejor, no el que más goles mete o el que más títulos ha ganado, sea el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene", afirmó el mediocampista.

Finalmente, el joven atacante del Barcelona defendió una visión del Balón de Oro basada principalmente en el impacto y la capacidad futbolística de un jugador. Yamal sostuvo que el mejor futbolista debería ser aquel que, al ser observado durante un partido, genera una sensación diferente y destaca por encima de los demás