FC Barcelona: Joan García sufre contratiempo a un mes del Clásico

Joan García quizás no ha sido la gran figura del FC Barcelona en este inicio de temporada. El equipo gana, golea y gusta contra cualquier equipo y el portero parece no tener trabajo. Sin embargo, que el español se haya lesionado es un duro golpe a menos de un mes para el Clásico.

El Barca dio el parte médico de García: "Sufre leves molestias en la rodilla derecha, su evolución determinará su regreso". Un problema que no es menor, ya que al tratarse de la rodilla, puede tener múltiples complicaciones. En esa línea, Wojciech Szczesny volverá a ser titular en el club.

El Barcelona tendrá una carga de juegos importantes que iniciará contra el Sevilla este próximo fin de semana en condición de visitante. Es probable que Joan no juegue para descansar. Además, de tener tres fechas FIFA para rehabilitar su rodilla de cara a un exigente mes de octubre.

El Barcelona tras volver del parón internacional se medirá: Getafe, Galatasaray, Real Betis, PSG y cerrará el mes en el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. Es necesario que Joan García pueda recuperarse antes de iniciar octubre para ayudar al equipo en el calendario.

Lionel Messi compra a modesto club del fútbol español

Lionel Messi que ya anunció su retiro de la Selección Argentina continua su expansión de propiedades. Su último movimiento empresarial fue adquirir al modesto CD Eldense; un club de Alicante como parte de su nuevo proyecto deportivo dentro del fútbol español.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron que Messi concretó la adquisición total de las acciones del CD Eldense. Una movimiento que habla de la expansión que busca el astro argentino a través del fútbol en sueño español; lugar donde volvería tras jugar con el Inter Miami.

La transacción comercial quedó sujeta a la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de Deportes. Esto debido a las restricciones que impone la legislación actual sobre la multipropiedad en el fútbol de España y el argentino ya tendría controlado el Unió Esportiva Cornellá.

Mientras los despachos gubernamentales evalúan la viabilidad legal de la operación corporativa, la inminente llegada del rosarino promete revolucionar los cimientos administrativos y deportivos de una institución que busca dar un salto cualitativo definitivo en su historia.