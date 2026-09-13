Real Madrid blinda su portería con esta renovación

Real Madrid está muy cerca de completar un acuerdo de renovación con Thibaut Courtois. Una noticia que alegra a la afición madridista a todo el equipo que cuenta con el portero belga como su defensor más letal. El acuerdo estaría muy cerca de cerrarse hasta la temporada 2028.

Courtois es el mejor portero del mundo en la actualidad. No importa el Mundial de Unai Simón o la temporada de David Raya con el Arsenal. El belga termina siendo determinante en cada encuentro del Madrid, a diferencia de los últimos mencionados que muchas veces tienen poco trabajo.

En ese contexto, el equipo decidió empezar las negociaciones para aumentar el vínculo entre ambas partes. Se blinda la portería del equipo blanco y a su vez se empieza a trabajar en un sustituto de calidad; siempre después del 2028 cuando el portero de Bélgica tendría 36 años.

José Mourinho y la defensa élite a sus estrellas

José Mourinho tiene algo que lo diferencia del resto de entrenadores de la élite. No se va a esconder y pondrá el pellejo para defender a sus jugadores. En ese contexto, mostró su versión para proteger a dos de sus máximas estrellas que han sido cuestionadas por prensa y afición.

Mourinho en la previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano sacó el pecho de sus estrellas: Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Ambos han sido cuestionados por la prensa y la afición por distintos motivos. Sin embargo, el entrenador portugués resto importancia y defendió a los suyos.

José sobre las críticas: "Hay un proverbio parecido en portugués. Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. ¿Qué ha hecho Vinicius aquí? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? ¿Cuántas eliminatorias ha decidido? Trabaja más que nunca".

Y continuó: "Un jugador que marca 40 goles cada temporada no es problema para el equipo. He visto a Kylian bajar con 10 a ayudar a Cucurella mientras un entrenador muy pesado le gritaba. Yo valoro mucho estos comportamientos. Luego no dicen que hemos defendido bien o que pudimos meter ocho goles".