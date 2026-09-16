Mundial 2030: Barcelona se mete en la discusión por albergar la gran final

En el Barcelona recientemente se celebró el anuncio sobre el Spotify Camp Nou, que será sede de la final de la Champions League en su edición 2029. Sin embargo, desde la oncena catalana no quieren quedarse solo hasta aquí y han avisado por más.

En voz de su propio presidente, Joan Laporta, ya se pudo saber que el alto mando culé quiere también meterse en la pelea por ganarse la elección a la gran final del Mundial 2030.

La alternativa que el mandatario ha presentado viene a competir con las opciones que ya se habían discutido entre Madrid, España, y Casablanca, en Marruecos.

Laporta se refirió al tema en el acto organizado por Catalunya Ràdio y la Cadena SER por los 50 años de las retransmisiones de fútbol en catalán: "No debería ser ni Casablanca ni Madrid, debería ser el Spotify Camp Nou".

El Spotify Camp Nou y su capacidad serían aspecto interesante

El dirigente catalán asumió que el recinto de los azulgranas tiene argumentos sólidos que no podrían equiparar los otros dos estadios.

Uno de esos aspectos estará en la futura capacidad de 105.000 espectadores del feudo blaugrana: "Yo creo que esto la FIFA lo tendrá en cuenta", dijo Laporta.

Joan también sacó a relucir que en una de las pasadas ediciones, la de 1982, ya Madrid, con el Santiago Bernabéu, fue la sede de ese partido de cierre del certamen. "Así lo propondremos, y argumentaremos estas razones y otras que se nos ocurrirán seguro", comentó.

Con esto ya habrá que estar muy atentos a los pasos que se vayan dando con el Spotify Camp Nou, recinto de Barcelona, que toma fuerza para albergar la gran final del Mundial 2030.