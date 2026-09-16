LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Barcelona

El FC Barcelona sigue con paso firme en LaLiga de España y así lo ratificó este mismísimo miércoles 16 de septiembre, con una goleada propinada al Racing de Santander.

El cuadro dirigido por Hansi Flick firmó un marcador abultado de 7-2 en el Spotify Camp Nou, en el que brillaron sus principales estrellas, entre ellas Raphinha y Lamine Yamal.

El primero fue autor de un hat-trick para los suyos, convertido en los minutos 25', 42' y 67', mientras tanto que Lamine cerró la goleada al 89'.

Esa victoria ratificó al cuadro azulgrana en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos, seguido de un Real Madrid, que ganó un partido en el último suspiro al 90+1, para ese 2-3 ante Elche.

LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones

El podio liguero lo completan ahora mismo Atlético de Madrid con 13 puntos, con los mismos puntos de Sevilla, que ganó su duelo al Deportivo La Coruña 1-0.

Detrás de ellos, completando el cuadro de los primeros cinco, le sigue Betis con 12 puntos, aún con su partido por jugar en la jornada.

El otro torneo que ya empieza a jugarse, en la zona roja de la tabla, a día de hoy, lo protagonizan Málaga con tres puntos (aún por jugar), Villarreal con dos puntos (jugará contra Málaga) y Elche con dos unidades.

El único partido que le resta a esta jornada de LaLiga lo disputará el Real Betis, que lucha en puestos europeos, ante un Getafe que quiere alejarse de la zona roja.