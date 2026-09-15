Lionel Messi ya tiene fecha para su despedida internacional

Lionel Messi es uno de los grandes futbolistas en la historia del fútbol. Su legado será eterno como cada uno de sus goles y asistencias. El argentino que ya tiene acordada su despedida de la Selección Argentina; tendría la fecha para despedirse de la afición más exigente que tuvo.

Lionel Scaloni DT de la Selección Argentina tendría preparada la próxima convocatoria para la fecha FIFA entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. En la misma estaría incluido Messi, para servir como homenaje a su despedida definitiva de su selección.

La intención principal de la dirigencia es otorgarle una celebración multitudinaria que esté a la altura de su legendaria trayectoria. el 30 de septiembre contra Bolivia, el 3 de octubre contra Burkina Faso y el 6 de octubre contra su similar de Benín.

Los encuentros se llevarán a cabo en Córdoba y el estadio Monumental de Buenos Aires. Está información es del periodista Federico Bueno, aún no está confirmada la presencia del '10' con la albiceleste; pero se cree que será el último capitulo internacional de Leo con Argentina.

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste y del Inter de Miami comunicó la decisión a través de sus redes sociales con una emotiva carta, en la que explicó que cerrar esta etapa fue una determinación dolorosa, pero que considera que llegó el momento de dar un paso al costado y darle el protagonismo a las nuevas generaciones.

La noticia marca el final de una era para el fútbol argentino y no es para menos. El histórico argentino comenzó su historia con la selección hace dos décadas y atravesó momentos de enorme presión, críticas y frustraciones antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del combinado nacional.

Carta de despedida de Messi:

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino

¡Vamos Argentina!

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".