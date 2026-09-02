Liga de Argentina reveló el peculiar homenaje para Lionel Messi

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El mundo del fútbol aún sigue comentando una de las noticias más impactantes de la semana, que no es otra al anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la selección Argentina y que ha dejado consternado a los millones de seguidores que tiene el futbolista.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y cada uno apuntó su mensaje más personal a Leo, así como en distintos estamentos se iniciaron los preparativos para homenajear al futbolista.

Desde la AFA, como cosa lógica, también se pronunciaron y han ido más allá, porque revelaron el peculiar gesto que han ordenado para reconocer su carrera a lo largo de 20 años vistiendo los colores albicelestes.

¿Cuál será el homenaje para Lionel Messi?

La propia asociación del balompié argentino ha determinado que el reconocimiento a Leo se viva a lo largo y ancho de todo el país, de ahí a que se esté involucrando a todos los partidos de la octava fecha del Torneo Clausura.

"En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel #Messi en la Selección @Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la #fecha8 del Torneo Clausura los árbitros detendrán el juego y se llevará adelante un minuto de aplauso general. Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!", informó la propia entidad liguera.

Por ser un ícono en el país se espera que este no sea el único acto oficial que se organice para celebrar la trayectoria del veterano futbolista, sobre todo, por ser considerado por muchos como el mejor jugador que jugó con la selección nacional.

No obstante, hay que destacar que Lionel Messi no estará presente en ninguno de esos estadios mientras el homenaje tenga lugar, dado a que se encontrará con su club, Inter Miami, compitiendo en una nueva fecha de la MLS.