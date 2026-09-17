FC Barcelona rechazó una inyección de dinero por este viejo conocido

FC Barcelona es uno de los equipos con mejor estado de forma de la temporada 2026-27. El equipo juega bien, gana y goleado a todos sus rivales, pero a nivel administrativo están sufriendo mucho. De hecho, rechazaron un importante acuerdo económico para no relacionarse con un ex jugador.

El Barca está goleando a cada uno de sus rivales, registran 33 goles en 7 juegos disputados entre LaLiga y Champions League. Eso sí, los números de sus cuentas bancarias no gozan del mismo positivismo. De hecho, en estos momentos se encuentran negociando acuerdos economicos.

Los dirigidos por Joan Laporta están en negociaciones con CaixaBank para renovar el contrato como socio financiero tras la culminación del último acuerdo. Sin embargo, recibieron varias propuestas interesantes y una de ellas era de Revolut un nuevo e importante banco digital.

En esa línea, el equipo catalán decidió rechazar la oferta de Revolut, porque cuenta en sus filas con Luis Figo como imagen principal. En Can Barca se cree que darle el visto bueno a este acuerdo, sería contraproducente con la afición, asociar su imagen con el portugués sería cruzar una línea roja.

Joan García sufre contratiempo a un mes del Clásico

Joan García quizás no ha sido la gran figura del FC Barcelona en este inicio de temporada. El equipo gana, golea y gusta contra cualquier equipo y el portero parece no tener trabajo. Sin embargo, que el español se haya lesionado es un duro golpe a menos de un mes para el Clásico.

El Barca dio el parte médico de García: "Sufre leves molestias en la rodilla derecha, su evolución determinará su regreso". Un problema que no es menor, ya que al tratarse de la rodilla, puede tener múltiples complicaciones. En esa línea, Wojciech Szczesny volverá a ser titular en el club.

El Barcelona tendrá una carga de juegos importantes que iniciará contra el Sevilla este próximo fin de semana en condición de visitante. Es probable que Joan no juegue para descansar. Además, de tener tres fechas FIFA para rehabilitar su rodilla de cara a un exigente mes de octubre.

El Barcelona tras volver del parón internacional se medirá: Getafe, Galatasaray, Real Betis, PSG y cerrará el mes en el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. Es necesario que Joan García pueda recuperarse antes de iniciar octubre para ayudar al equipo en el calendario.