Kylian Mbappé lanza un mensaje claro: el Balón de Oro debe regresar al Bernabéu

Kylian Mbappé concedió una entrevista a AS en un momento de gran expectativa alrededor de su figura, justo cuando comienza su tercera temporada con el Real Madrid. El delantero salta como la principal figura de los merengues y uno de los grandes candidatos al Balón de Oro.

El delantero francés conversó con el director de AS, José Félix Díaz, en lo que representa su primera entrevista con un periódico deportivo español, abordando diferentes temas relacionados con su presente y sus objetivos en el conjunto blanco.

Uno de los asuntos principales fue el Balón de Oro, premio que Mbappé considera que tiene posibilidades de conquistar este año. El francés aseguró que sus actuaciones sobre el terreno de juego son su mejor argumento y señaló que lo más importante para él sería que el prestigioso galardón regresara al Real Madrid y al Santiago Bernabéu, para alegría de los aficionados del club.

En mi opinión, este es un buen año para ganarlo. Mis pies son mi mejor carta de presentación, por mucho que hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debería volver al Bernabéu, a la afición madridista, para darles a todos algo por lo que ilusionarse. Se lo merecen más que nadie”, afirmó el atacante.

Kylian Mbappe desea que el Balón de Oro regrese al Real Madrid

Entre los principales rivales de Mbappé por el reconocimiento aparece Lamine Yamal, joven figura del FC Barcelona. El atacante madridista habló con respeto sobre el español, destacando su enorme talento y mostrando confianza en que tendrá una gran carrera. “Le deseo todo lo mejor”, expresó Mbappé al referirse al futbolista azulgrana, quien también aspira a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada.