LaLiga: ¡Mbappé responde! Así quedó la tabla de goleadores tras el tanto del francés

El Real Madrid volvió a la acción este martes 15 de septiembre y lo hizo en LaLiga de España ante el Elche. El partido casi termina por dar una sorpresa a los merengues, que lo salvaron al 90+1.

Después del parcial de 2-2 en el Estadio Martínez Velero, Carlos Espí tuvo que hacer una aparición estelar para dejar los tres puntos del lado madridista.

Eso sí, antes para la causa merengue apareció una de sus máximas estrellas y que está peleando el apartado goleador: Kylian Mbappé.

El francés firmó una diana en el compromiso y se dio al 33' de la primera parte. Ese tanto vino a permitir que, por los momentos, el galo esté en solitario en este registro, a falta, eso sí, de que jueguen los otros jugadores en esa disputa.

LaLiga: Así está la tabla de goleadores

Kylian sumó su séptimo gol en la edición liguera y, hasta el momento, ya no se encuentra igualado con Lamine Yamal y Raphinha, que tienen seis tantos.

Los casos de Sergio Camello y Roberto Fernández Jaen son peculiares porque ambos vieron acción en la jornada, pero tuvieron destinos opuestos. El segundo anotó y pudo emparejarse con el primero con los mismos seis goles, pese a que Rayo Vallecano terminó llevándose el triunfo 2-1.

Ahora hay que estar atentos a las presentaciones de Lamine Yamal y Raphinha, que este miércoles deberían ver acción para su Barcelona en LaLiga en el duelo ante Racing de Santander.