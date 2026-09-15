Erling Haaland sigue conquistando récords con el Manchester City

El pasado fin de semana el Manchester City pudo llevarse tres puntos de oro ante nada más y nada menos que su rival de ciudad, el Manchester United. Esa victoria tuvo un gran héroe: Erling Haaland.

Un partido que se le complicó al cuadro ciudadano desde el minuto 23', tras la expulsión de Phil Foden, solo pudo ser resuelto con una aparición goleadora de su delantero.

El noruego anotó el único tanto del partido al minuto 60', para que luego los suyos hicieran un ejercicio defensivo y pudieran quedarse con el triunfo, incluso en el propio campo rival: Old Trafford.

No obstante, esa diana no solo sirvió para los tres puntos al City, sino también para añadir al atacante en un nuevo registro histórico de la Premier League.

¿En qué récord metió ese gol a Erling Haaland?

El noruego es una máquina de anotar goles. No se descubre nada al afirmarlo a estas alturas del partido. En medio de todo, su nombre sigue atado a distintos registros y ese partido le ayudó a sumar uno nuevo en su palmarés.

Y no uno cualquiera, porque está relacionado a este gran derbi, seguido en todo el mundo. Lo cierto es que Erling se quedó en solitario como el máximo anotador en los duelos entre ambos equipos por Premier League.

Erling Haaland llegó a los nueve goles a su cuenta, dejando atrás a nombres como Sergio 'Kun' Aguero y Wayne Rooney, que firmaron ambos ocho goles. Eso sí, el noruego pudo dibujarlo en apenas ocho duelos, mientras que los otros lo hicieron en 13 y 21 compromisos, respectivamente.