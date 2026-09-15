Cristiano Ronaldo y su video viral tras la goleada recibida en la Champions Asiática

Cristiano Ronaldo y su Al-Nassr iniciaron de la peor manera posible su recorrido en la Champions Asiática, tras recibir una contundente goleada de 4-0 propinada por Al Ain.

El cuadro árabe recibió una repasada táctica, que ha generado múltiples críticas al jugador portugués y al propio cuerpo técnico liderado por el australiano Ange Postecoglou.

Ya al minuto 25' Al Ain se adelantaba con el tanto de Houssine Rahimi, quien luego también anotó al 63'. Soufiane Rahimi firmó el tercero al 72'.

Sin embargo, uno de los momentos más repasados del partido, sobre todo en las redes sociales, fue cuando llegó el cuarto tanto de los locales convertido por Giorgos Giakoumakis al 85', precisamente, por la cara de pocos amigos que se le vio al conocido 'CR7'.

¿Cómo marcha Cristiano Ronaldo y su Al Nassr actualmente?

En la recién iniciada temporada el equipo del atacante luso se encuentra metido en el podio de la clasificación liguera de Arabia, ocupando esa tercera plaza con 16 puntos, tras siete compromisos disputados.

En ese periplo han ganado cinco cotejos, empatado uno y perdido uno, para posicionarse detrás de Al Hilal (18) y Al Ittihad (17).

En el apartado de Cristiano Ronaldo y sus estadísticas ya tiene un saldo de tres goles, los mismos anotados en siete compromisos, seis en la Saudí Pro y el ahora sumado en la Champions Asiática.