Los números y logros que dejó James Rodríguez con la selección Colombia

El Mundial 2026 fue el último baile de uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano. Precisamente, James Rodríguez anunció su retiro del combinado cafetero, dejando un recorrido muy interesante vistiendo los colores de su selección.

"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", fue el mensaje con el que Rodríguez dio a conocer a todos su decisión.

Unas palabras que desde ya han calado en toda la afición colombiana, que siguió su fútbol desde que se puso por primera vez la camisa con la absoluta el 10 de octubre de 2011, bajo el mando del entrenador Leonel Álvarez, con 20 años de edad.

¿Cuál fue el palmarés de James Rodríguez con Colombia?

El que portó la '10' en la pasada Copa del Mundo ya entra en el debate interno sobre si es el jugador más importante en la historia del seleccionado.

James representó a su país con la selección mayor a lo largo de 131 partidos, siendo el que más registró junto a David Ospina. A su vez, pese a ser más un mediocampista, se erigió como el segundo máximo anotador del equipo nacional, con 31 tantos, solo superado por Radamel Falcao.

No obstante, hay que destacar que se despide del combinado siendo el que más goles firmó en mundiales por su selección, con los seis tantos anotados en la edición 2014.

Ese mismo mundial le permitió ganar el Premio Puskas, al mejor gol de la temporada, con la diana que dibujó ante Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

James Rodríguez no pudo llevar un título a las vitrinas del seleccionado y lo más cerca que estuvo de esa dirección fue en la edición de la Copa América 2024, en la que disputó la final contra Argentina.