¡Lo llamó Mourinho! Rodri revela por qué rechazó al Real Madrid y se decidió por el Barcelona

Rodri Hernández se convirtió en una de las grandes figuras de la selección española durante la conquista de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, quedándose con todos los méritos tras convertirse en el Balón de Oro en la pasada edición mundialista.

El mediocampista tuvo una actuación destacada en el esquema de Luis de la Fuente, especialmente en la final ante Argentina, rendimiento que impulsó todavía más su cotización y despertó el interés de varios de los principales clubes de Europa tras su salida del Manchester City.

Rodri rechazó al Real Madrid para mudarse a Barcelona

Durante varias semanas, el nombre del centrocampista estuvo relacionado con el Real Madrid, que aparecía como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios. Sin embargo, Rodri terminó decantándose por la propuesta del FC Barcelona, que consiguió incorporar a un mediocentro de primer nivel para convertirse en una pieza fundamental de su proyecto deportivo.

Decir que no al Real Madrid no fue fácil, especialmente porque me trataron tan bien. Tomé mi decisión basándome en aspectos deportivos, en lo que más me emocionaba, y en dónde sentía que podía ganar y crecer más como jugador. Mourinho me llamó y expresó claramente su deseo de que me uniera al club. Me trató muy bien", declaró el volante español.

El traspaso finalmente se cerró por una cantidad cercana a los 60 millones de euros fijos, además de variables, después de la etapa del jugador en la Premier League. Rodri, de 30 años, firmó un contrato con el conjunto azulgrana hasta junio de 2030 y se convirtió en una de las operaciones de mayor valor realizadas por el Manchester City durante el mercado de verano de 2026.

Su llegada al Spotify Camp Nou también permitirá que Rodri vuelva a compartir vestuario con varios de sus compañeros de la selección española. Hasta ocho futbolistas con los que levantó el trofeo mundial estarán ahora a su lado en el Barcelona, una circunstancia que podría facilitar su adaptación al equipo y reforzar la presencia de jugadores españoles dentro del proyecto blaugrana.