LaLiga: ¡Mbappé vs Lamine y Raphinha! Así marcha la tabla de goleadores

La nueva edición de LaLiga 2026-27 ha iniciado con todas las emociones posibles y una lucha frenética entre los dos equipos esperados, el vigente campeón, FC Barcelona, y el Real Madrid. Sin embargo, esa misma disputa también incluye a sus principales figuras: Mbappé vs Lamine Yamal y Raphinha.

Las tres estrellas son las que en este momento han avivado esa férrea pelea en la parte alta del apartado goleador, tanto que igualan en l registro.

Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Raphinha suman hasta el momento seis goles y se han erigido en la cima. Eso sí, a ese careo se ha sumado un jugador inesperado en la previa de esta edición: Sergio Camello.

El delantero del Rayo Vallecano ha generado la sorpresa porque también tiene seis goles en su registro individual, que sorprende porque su equipo no tiene la jerarquía colectiva de los dos colosos españoles.

LaLiga: ¿Quiénes siguen a Mbappé, Lamine Yamal y Raphinha?

Los anteriormente mencionado lideran este apartado, pero no con amplío margen y realmente pueden sentir como les respiran otros contendientes.

En esa dirección podemos mencionar al sorprendente Pierre Emerick Aubameyang, quien ha causado revuelo porque a sus 38 años de edad ha anotado goles en las primeras cinco jornadas con el Deportivo La Coruña.

Son cinco los tantos que ya suma y con su veteranía ha sacado la cara por los suyos. También con cinco está Roberto Fernández Jaen (Espanyol) y Yassir Zabiri (Racing de Santander).

La próxima jornada de LaLiga, la sexta del calendario, iniciará su recorrido este martes 15 de septiembre y cerrará el jueves 17 con el duelo entre Málaga vs Villarreal.