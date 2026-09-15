James Rodríguez anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia

El fútbol sudamericano presenció el cierre de una de las etapas más gloriosas de su historia reciente. James Rodríguez anunció formalmente su retiro de la Selección Colombia mediante un emotivo mensaje en sus plataformas digitales, poniendo fin a una trayectoria memorable defendiendo la camiseta tricolor en los escenarios más exigentes del balompié mundial.

La noticia sacudió las estructuras del deporte cafetero y generó una ola de reacciones inmediatas entre aficionados, compañeros de equipo e instituciones del fútbol internacional, quienes rindieron homenaje al hombre que portó la cinta de capitán con distinción durante más de una década.

El emotivo adiós del histórico número diez

El cucuteño utilizó sus redes sociales para expresar la profunda gratitud que siente por haber sido el referente futbolístico de todo un país. "Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida", manifestó el zurdo al confirmar que su ciclo con el combinado nacional ha llegado a su punto final.

El mensaje del volante creativo sintetizó el sentir de una era dorada, agradeciendo cada partido, cada alegría y cada sueño compartido junto a la afición. Sus palabras cerraron un capítulo cargado de patriotismo y entrega sobre el césped, consolidándolo como una figura entrañable dentro de la cultura deportiva nacional.

Un legado de leyenda en el fútbol colombiano

La trayectoria de James Rodríguez con la Selección Colombia deja registros y momentos grabados en la memoria colectiva del deporte internacional. El mediocampista fue la gran figura del Mundial de Brasil 2014, certamen en el que se consagró como el máximo goleador del torneo con la Bota de Oro y firmó anotaciones antológicas que recorrieron el planeta.

A lo largo de sus años con la tricolor, el talentoso zurdo lideró al equipo en múltiples Eliminatorias Sudamericanas y torneos continentales, convirtiéndose en el segundo máximo artillero histórico de la selección y en el máximo asistidor del equipo. Su legado trasciende las cifras para ubicarse en el pedestal de los deprtistas más grandes en la historia de Colombia junto a íconos como Carlos Valderrama y Radamel Falcao García.