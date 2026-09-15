Diego Simeone da su candidato para ganar el Balón de Oro

El debate en torno al próximo ganador del Balón de Oro suma una nueva voz de peso en el panorama internacional, tras las palabras de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal.

En la rueda de prensa previa al compromiso de LaLiga que enfrentará al Atlético de Madrid frente al Osasuna, al técnico colchonero Diego Pablo Simeone le consultaron de manera directa sobre su pronóstico para el galardón individual, rompiendo los esquemas habituales con una respuesta rotunda.

El conjunto rojiblanco se encuentra en la quinta posición de la tabla con diez puntos, igualado con Deportivo Alavés y Sevilla.

Ni Mbappé ni Lamine Yamal

Al ser interrogado sobre las opciones de las jóvenes figuras y de los delanteros estelares que acaparan los focos en el fútbol europeo, el estratega argentino descartó nombres de peso como Kylian Mbappé o Lamine Yamal para poner sobre la mesa el argumento definitivo de la jerarquía y la trascendencia competitiva.

Sin titubear un solo instante ante los medios de comunicación acreditados, el 'Cholo' sentenció con absoluta seguridad: "Messi, sin ninguna duda, ¿después del Mundial que hizo y la edad que tiene? Messi, sin ninguna duda".

De esta forma, el técnico del conjunto rojiblanco puso en valor el extraordinario impacto de la Copa del Mundo y la vigencia competitiva del astro argentino, avivando aún más la discusión global en la recta final hacia la ceremonia en Londres.