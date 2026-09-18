Copa Libertadores

Savarino y Soteldo tendrán una dura prueba en semifinales de la Copa Libertadores

La dupla del Fluminense dirá presente en las semifinales del torneo más importante de América

Por

Josué Porras Estebanot
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 11:43 am
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Savarino y Soteldo tendrán una dura prueba en semifinales de la Copa Libertadores
Yeferson Soteldo / Foto: AP

Están definidas las semifinales de la Copa Libertadores 2026, y Venezuela tendrá a dos representantes que buscarán la máxima gloria continental en esta instancia. En este caso, son dos los jugadores criollos que estarán en esta decisiva ronda: Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo, ambos jugadores del Fluminense brasileño.

NOTAS RELACIONADAS

El "Flu" avanzó a semifinales luego de superar una eliminatoria emocionante ante el Club Atlético Platense, de Argentina, por marcador de 3-2 en el global. Ahora, el reto que tendrá el equipo de los venezolanos pinta para ser bastante complicado y desafiante, ya que se medirán al siempre competitivo Palmeiras, el equipo más ganador del fútbol brasileño.

Savarino y Soteldo se miden al Palmeiras

Con un gran susto incluido, pero el Palmeiras de Abel Ferreira lo hizo de nuevo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2026, al superar por penales a un complicado equipo de LDU Quito, que se convirtió en un escollo realmente complejo de superar, al punto de que el Palmeiras tuvo que acudir a la tanda de penales para avanzar.

Ahora, Fluminense y Palmeiras se medirán por un cupo en la Gran Final, y repetirán un duelo que ya se ha disputado en un par de ocasiones en lo que va de 2026. Primero, en febrero, el Palmeiras se impuso por marcador de 2-1, en un desafío en el que Savarino jugó los 90 minutos, mientras que Soteldo jugó todo el segundo tiempo; meses después, el 15 de agosto, Fluminense salió victorioso 3-2, en un día en el que Soteldo disputó 78 minutos, mientras que Savarino se quedó en el banquillo.

El partido de ida de esta semifinal se jugará entre el 13 y el 14 de octubre, mientras que la revancha será entre el 20 y el 21 de ese mismo mes. El ganador tendrá un cupo en la final de la competición, que se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, en el legendario Estadio Centenario de Montevideo.

Seguir en Google News

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?