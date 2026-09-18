Savarino y Soteldo tendrán una dura prueba en semifinales de la Copa Libertadores

Están definidas las semifinales de la Copa Libertadores 2026, y Venezuela tendrá a dos representantes que buscarán la máxima gloria continental en esta instancia. En este caso, son dos los jugadores criollos que estarán en esta decisiva ronda: Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo, ambos jugadores del Fluminense brasileño.

El "Flu" avanzó a semifinales luego de superar una eliminatoria emocionante ante el Club Atlético Platense, de Argentina, por marcador de 3-2 en el global. Ahora, el reto que tendrá el equipo de los venezolanos pinta para ser bastante complicado y desafiante, ya que se medirán al siempre competitivo Palmeiras, el equipo más ganador del fútbol brasileño.

Savarino y Soteldo se miden al Palmeiras

Con un gran susto incluido, pero el Palmeiras de Abel Ferreira lo hizo de nuevo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2026, al superar por penales a un complicado equipo de LDU Quito, que se convirtió en un escollo realmente complejo de superar, al punto de que el Palmeiras tuvo que acudir a la tanda de penales para avanzar.

Ahora, Fluminense y Palmeiras se medirán por un cupo en la Gran Final, y repetirán un duelo que ya se ha disputado en un par de ocasiones en lo que va de 2026. Primero, en febrero, el Palmeiras se impuso por marcador de 2-1, en un desafío en el que Savarino jugó los 90 minutos, mientras que Soteldo jugó todo el segundo tiempo; meses después, el 15 de agosto, Fluminense salió victorioso 3-2, en un día en el que Soteldo disputó 78 minutos, mientras que Savarino se quedó en el banquillo.

El partido de ida de esta semifinal se jugará entre el 13 y el 14 de octubre, mientras que la revancha será entre el 20 y el 21 de ese mismo mes. El ganador tendrá un cupo en la final de la competición, que se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, en el legendario Estadio Centenario de Montevideo.