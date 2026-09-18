Kylian Mbappé se desvincula de Nike y se convierte en imagen de On

Kylian Mbappé pone fin a una relación de casi dos décadas con Nike y se convierte en la principal figura de On, la compañía suiza que anunció oficialmente su entrada al mundo del fútbol con el delantero del Real Madrid como protagonista.

On prepara sus primeras botas de fútbol

La marca, conocida principalmente por su presencia en el running, prepara el lanzamiento de sus primeras botas de fútbol para 2027. El proyecto estará basado en LightSpray™, una tecnología desarrollada por On que utiliza un filamento continuo para construir la parte superior del calzado y busca reducir peso y materiales en el proceso de fabricación.

Mbappé tendrá un papel activo en ese proceso. Además de representar a la compañía, aportará su experiencia como futbolista de élite para probar y perfeccionar las nuevas botas y prendas destinadas al fútbol.

Según el diario francés L’Équipe, el acuerdo entre Mbappé y On contempla una duración de diez años y también convierte al atacante francés en accionista de la compañía, aunque los detalles económicos del contrato no han sido revelados.

Thierry Henry pieza clave del proyecto

La llegada de Mbappé estara acompañada por la incorporación de Thierry Henry como Director de Fútbol de On. El campeón del mundo con Francia ya trabajaba con la empresa desde finales de 2025, de manera discreta, en el desarrollo de su proyecto para entrar al fútbol.

Henry tendrá responsabilidades en la estrategia de On Football, la relación con los futbolistas, el desarrollo de productos y la construcción de la identidad de la marca dentro de este deporte.

El exdelantero francés también habría tenido un papel en el acercamiento con Mbappé y en la decisión del jugador de apostar por el nuevo proyecto de On.