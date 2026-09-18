Portugal publica su convocatoria y esto pasó con Cristiano Ronaldo

La seleeción de Portugal hizo oficial su lista de convocados para los partidos de la Nations League que supondrán el estreno de Jorge Jesus como nuevo entrenador, lo destacado de la lista fue la decisión que tomó sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.

El seleccionador mantiene al máximo goleador de la historia del fútbol al frente del combinado luso donde también hay importantes novedades como Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva, que entran en esta primera lista de Jorge Jesus.

El técnico se estrenará ante la Noruega de Erling Haaland el próximo domingo 27 de septiembre en la primera joranda del torneo continental. Recordemos que Portugal ha sido campeón en dos ocasiones 2018/19 y 2024/25.

Con esta convocatoria, Ronaldo superar varios números con su selección: 233 aparicioones con la camiseta lusa, 146 goles, 20 asistencias y tres títulos. En todos los renglones mencionados es el número uno.