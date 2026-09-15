Oswaldo Vizcarrondo sobre la ausencia de Rondón y Soteldo: "Necesito proteger nuestro entorno"

La Vinotinto medirá fuerzas ante las selecciones de Japón, Corea del Sur y Jordania, y Oswaldo Vizcarrondo compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para anunciar la convocatoria final.

Uno de los puntos focales de la comparecencia giró en torno a la ausencia del histórico goleador Salomón Rondón. Al ser consultado sobre su no inclusión en la lista, el seleccionador nacional argumentó que la decisión responde estrictamente a una línea de trabajo orientada a consolidar el proyecto actual.

"Si fuese por los puntos, existiría la posibilidad de llamarlo. Le estoy dando continuidad al grupo, no veo coherente salirme de ese sendero. Necesito proteger nuestro entorno y entender que debemos ir hacia adelante, aunque no le cierro las puertas a nadie", afirmó.

Mensaje claro sobre Savarino y Soteldo

Del mismo modo, el estratega abordó las interrogantes en torno a la ausencia de jugadores como Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo, zanjando cualquier tipo de especulación y enfatizando que los criterios de selección trascienden el rendimiento exclusivo sobre el césped:

"Mi foco es generar espacios, sin perder la competitividad. Que sigan haciendo su trabajo y luego vemos si son convocados", puntualizó.

Para disipar polémicas y enfocar la energía del combinado nacional en los próximos retos competitivos, Vizcarrondo sentenció de manera categórica: "No me gusta entrar en polémica, tienen buen presente, pero esto va de mucho más, también fuera del terreno de juego. Ya tenemos que pasar la página".

Con estas declaraciones, el cuerpo técnico de la selección nacional reafirma su autoridad y enfoca todos sus esfuerzos en la preparación de los próximos compromisos internacionales.