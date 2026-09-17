La Vinotinto arrancó con pie derecho su camino en los ODESUR

La Vinotinto arrancó con pie derecho su recorrido en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026, tras derrotas a su similar de Uruguay con marcador de 1-0.

En la competición disputada en Argentina los criollos pudieron imponerse en su debut, después del tanto que anotara Henrry Díaz.

El futbolista venezolano aprovechó muy bien el error en salida de los uruguayos, que no pudieron sacar la pelota jugada ante la presión asfixiante del equipo dirigido por Tolisano.

Al recibir la esférica Díaz fue eludiendo rivales en el camino, inclusive al mismísimo guardameta Axell Amaral, al que gambeteó de gran forma.

¿Cuándo volverá a jugar la Vinotinto?

Los liderados por Juan Domingo Tolisano apenas inician un recorrido en la competición y ya pronto deberán a la acción en esta competición.

Ese compromiso está previsto para este sábado 19 de septiembre ante su similar de Paraguay, posteriormente le tocará el turno de medirse a Argentina por el Grupo B, el 21 del mismo mes.

Hay que recordar que el formato de esta competición contempla que avancen a la siguiente instancia los dos primeros combinados que se ubiquen en los grupos y en esa semifinal se pelearán el boleto para la gran final.

La Vinotinto ve en este torneo un importante certamen que sirva para el desarrollo de esa camada de jugadores, que pintan a ser importantes en el futuro del balompié criollo.