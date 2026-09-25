UEFA Nations League: Francia gana con un solitario gol de Kylian Mbappé

Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre Turquía y Francia por la primera fecha del Grupo A de la UEFA Nations League.

15. Se mantiene la paridad entre ambos equipos y por el momento, no hay ocasiones peligrosas.

27. Turquía empieza a dominar el partido, con Arda Guler manejando el mediocampo.

36. Se acerca el final del primer tiempo y ningún equipo logra romper el empate.

45+1. ¡Entretiempo! Turquía y Francia se marchan al descanso.

46. Inicia el segundo tiempo. Los equipos vuelven a la cancha.

50. ¡Primera oportunidad peligrosa! Turquía casi abre el marcador desde el tiro de esquina.

53. ¡0-1! Kylian Mbappé rompe la paridad con una gran definición y sale por lesión.

68. Jules Koundé cerca de marcar el segundo gol de Francia.

75. Guler lo intenta, pero Maignan mantiene en ventaja a Francia.

87. Turquía se queda con 10 jugadores, tras la expulsión de Uğurcan Çakır.

90+7. ¡Final del partido! Francia se queda con la victoria en el estreno de Zinedine Zidane como seleccionador.

Alineación de Turquía

Alineación de Francia