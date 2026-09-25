UEFA Nations League

UEFA Nations League: Francia gana con un solitario gol de Kylian Mbappé

Zinedine Zidane hizo su estreno como seleccionador de Francia con una victoria sufrida

Por

Meridiano

Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 02:49 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
UEFA Nations League: Francia gana con un solitario gol de Kylian Mbappé

Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre Turquía y Francia por la primera fecha del Grupo A de la UEFA Nations League.

15. Se mantiene la paridad entre ambos equipos y por el momento, no hay ocasiones peligrosas.

27. Turquía empieza a dominar el partido, con Arda Guler manejando el mediocampo.

36. Se acerca el final del primer tiempo y ningún equipo logra romper el empate.

45+1. ¡Entretiempo! Turquía y Francia se marchan al descanso.

46. Inicia el segundo tiempo. Los equipos vuelven a la cancha.

50. ¡Primera oportunidad peligrosa! Turquía casi abre el marcador desde el tiro de esquina.

53. ¡0-1! Kylian Mbappé rompe la paridad con una gran definición y sale por lesión.

68. Jules Koundé cerca de marcar el segundo gol de Francia.

75. Guler lo intenta, pero Maignan mantiene en ventaja a Francia.

87. Turquía se queda con 10 jugadores, tras la expulsión de Uğurcan Çakır.

90+7. ¡Final del partido! Francia se queda con la victoria en el estreno de Zinedine Zidane como seleccionador.

Alineación de Turquía

Alineación de Francia

Seguir en Google News

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?