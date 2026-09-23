Nike monetizó con Kylian Mbappé tras el Derbi de Madrid

Nike es una de las empresas más importantes en indumentaria deportiva. Sin ir muy lejos es una de las dos marcas más importantes a nivel de fútbol y su vinculación con Kylian Mbappé era absoluta. Sin embargo, el francés cambió a On, marca suiza con un polémico gesto en el Derbi.

Mbappé en el último juego entre Atlético de Madrid vs Real Madrid tuvo un gesto polémico: tapó todo lo relacionado a Nike en sus botines. Esto por haber anunciado antes su vinculación con la marca On; sin embargo la empresa americana aprovecho el hack y explotó su marketing.

La respuesta de Nike fue simple, pero contundente: puso a la venta el mismo estilo de botín que usó Kylian contra el Atlético para mantenerse vigente en la conversación y vender una edición especial de los últimos tacos usados por el atacante francés con la marca americana.

Kylian Mbappé replica la histórica rebeldía de estas mega estrellas

Kylian Mbappé en la rueda de prensa previo al Real Madrid vs Inter de Milan por Champions League. Un encuentro con máxima difusión por ser el debut del equipo más ganador de la competición. En ese contexto, el francés retiró una botella de Gatorade de su plano, creando controversia.

Este tipo de acciones no constituyen un capricho aislado, sino que forman parte de una tendencia global. La misma consta de el resguardo de la imagen de las superestrellas de diferentes deportes globales, para evitar asociarse con bebidas azucaradas, alcohol o comida rápida.

Precedentes históricos como el icónico 'Crampgate' de LeBron James; o el célebre desplome bursátil provocado por Cristiano Ronaldo al apartar botellas de Coca-Cola evidencian el choque frontal entre los lucrativos contratos de los torneos y los imperios individuales de los atletas.

La postura inflexible del atacante del Real Madrid confirma que las grandes figuras del balompié contemporáneo controlan no solamente su rendimiento sobre el césped, sino también los espacios publicitarios y los encuadres de televisión que millones de personas consumen a diario.