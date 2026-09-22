Mbappé, contundente: “Estaría decepcionado si no gano el Balón de Oro”

Kylian Mbappé afronta una nueva carrera por el Balón de Oro con la confianza de haber completado una gran temporada, aunque asegura que el prestigioso premio no se ha convertido en una obsesión para él.

El delantero del Real Madrid reconoce que se trata de un objetivo importante para cualquier futbolista competitivo, pero considera que su principal satisfacción está en el rendimiento que consiguió durante el último curso. En ese sentido, el francés destaca especialmente su desempeño individual y la temporada que logró completar.

El escenario de una competencia abierta por el galardón también parece motivar a Mbappé, quien disfruta formar parte de una disputa que genera tanta atención entre los aficionados. El atacante madridista admite que le resulta agradable participar en esta carrera y reconoce que también sirve como entretenimiento para el público. Sin embargo, su carácter competitivo hace que una eventual derrota no le resulte indiferente, ya que entiende que cualquier deportista que compite por ganar termina decepcionado cuando no consigue alcanzar el objetivo.

Mbappé gran aspirante a quedarse con el Balón de Oro

Esa mentalidad también se refleja en la manera en la que Mbappé afronta las críticas y sus propias declaraciones. En Francia generaron repercusión algunas de sus palabras, especialmente cuando afirmó que “siempre he sido el elegido” y que no hubo nadie mejor que él durante la temporada pasada. Consultado nuevamente sobre aquellas declaraciones, el delantero no se retractó y confirmó que efectivamente había expresado esa opinión, dejando claro que no pretende modificar su personalidad para satisfacer las expectativas externas.

Es agradable verlo, es agradable participar y creo que también entretiene a la gente. Cuando un competidor no gana, siempre está decepcionado. He tenido un buen año. He tenido una gran temporada a nivel individual", dijo el atacante en parte de sus declaraciones a RFI.

Mbappé también defendió su decisión de mostrarse tal y como es, con sus virtudes y defectos, sin intentar construir una imagen destinada a agradar a todos. El atacante del Real Madrid reconoce que es imposible conseguir la aprobación universal y asegura que nunca ha querido interpretar un papel diferente al suyo.Mbappé viene de registrar 58 goles y 13 asistencias durante la temporada 2025-2026, además de eso, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo con 22 tantos.