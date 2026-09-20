LaLiga: Antonio Rüdiger descuenta para el Real Madrid que busca la remontada

El Real Madrid encontró una luz en el tramo final del derbi madrileño. Antonio Rüdiger apareció al minuto 89 para marcar el primer gol del conjunto merengue y colocar el 1-2 ante el Atlético de Madrid, en un partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano

El tanto del defensor central llegó cuando el reloj comenzaba a entrar en sus últimos minutos y devolvió la esperanza al equipo blanco. Con el marcador todavía en contra, el Real Madrid se lanzó en busca del empate para evitar una derrota en uno de los partidos más esperados de la jornada

Sin embargo, este tanto no fue suficiente, ya que no se concretó la remontada y los dirigidos por el portugués, José Mourinho, caen al tercer lugar de la tabla en esta naciente temporada del fútbol español. .

Real Madrid en problemas - LaLiga

Esta es la segunda derrota en la Liga para el Real Madrid, lo que significa que no solo se alejan del primer lugar que está en poder de su máximo rival, FC Barcelona, sino que su rendimiento colectivo y algunas actuaciones individuales ya comienzan a generar diversas criticas.