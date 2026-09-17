Kylian Mbappé reveló los tres fichajes que haría para el Real Madrid

Cada vez más se hace frecuente que cada declaración pública de Kylian Mbappé recorre el mundo y deja de qué hablar. Hace algunos días generó un debate intenso, tras candidatearse al Balón de Oro.

Pues bien, el francés -pese a lo que se diga de él bueno o malo- sigue apareciendo en prensa y dejando titulares. Los más recientes en la entrevista que otorgó al Diario As.

En la misma el delantero se paseó por distintos temas, como el propio Balón de Oro o expresiones sobre Lamine Yamal, la estrella del equipo de la acera del frente.

Pero no fue lo único, porque en la conversación pudo responder a una pregunta con toda la intención de hacer que se hablara mucho del atacante galo.

Los fichajes de Kylian Mbappé para el Real Madrid

Al 'Kiki' le preguntaron por los fichajes que haría para el equipo merengue y evitó caer en nombres que pudieran ser tergiversados.

De hecho, fue más astuto y optó por poner en la mesa a los clásicos del club: "Cristiano, Zidane, Ronaldo, si pudieran volver. Cristiano volvería. Zizou juega a veces un poco. Y Ronaldo... la calidad nunca se pierde. Son figuras del Real Madrid. Han dado mucho y siguen generando mucha ilusión al madridismo".

No obstante, tras esas palabras también tuvo su momento para dedicar unas declaraciones a su actual entrenador, José Mourinho, al que elogió.

"Los cuatro (entrenadores que ha tenido en el Madrid) son figuras importantes del juego. Es siempre un privilegio ser parte del camino de los cuatro. Aprendí cosas de los cuatro porque tienen una manera muy diferente de ver el fútbol. Son ganadores en su carrera y siempre aprendes", expresó.

Y luego Kylian Mbappé agregó: "pero sí es verdad que con Mou es algo diferente. Es una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida. Es un líder. Lo sabía de antes de que llegara, pero cuando le ves todos los días, te das cuenta de que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda, que ha marcado su tiempo y que lo va a seguir haciendo con nosotros. Seguro".