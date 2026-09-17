La Vinotinto femenina logró meterse a la gran final de la Liga Evolución

La Vinotinto Sub-15 femenina acaba de firmar una gran noticia para el país, tras asegurar su boleto a la gran final del torneo, que se disputa en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

Las venezolanas alcanzaron el objetivo de meterse en la instancia definitiva, después de empatar este jueves 0-0 contra su similar de Colombia.

Este compromiso correspondía a la quinta y última fecha de la Fase de Grupos en su 'Zona Norte' y el equipo nacional de las criollas al culminar en lo más alto de ese sector se ganó su boleto.

Hay que recordar que antes de jugar esta última fecha, la selección de Venezuela ya tenía camino sólido en el certamen y lideraba de forma invicta la zona. Todo lo anterior llevó a la Vinotinto a alcanzar la cifra de 8 puntos en total, cantidad que se hizo matemáticamente imposible de acceder para Colombia, Brasil o cualquier otro rival de su grupo.

¿Quién será el rival de la Vinotinto en la final?

Las venezolanas están en la tensa espera por conocer el seleccionado contra el que tendrá que disputar la obtención de esta competición.

En esa dirección, hay que añadir que el rival definitivo de las criollas se conocerá del partido que medirá a los equipos nacionales de Paraguay y Argentina.

Ese compromiso, del que la Vinotinto conocerá rival, está previsto también a disputarse este mismo jueves 17 de septiembre también en el estadio Carfem de Ypané.