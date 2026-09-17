La Supercopa de España tiene nueva sede

La Supercopa de España ya tiene definido su calendario para la edición 2027, que se disputará por primera vez en Estambul.

Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán la primera semifinal el 2 de febrero en el Chobani Stadium, casa del Fenerbahçe.

Un día después será el turno del Real Madrid y la Real Sociedad, que se medirán en el Tüpraş Stadium del Beşiktaş para definir al segundo finalista.

La final en casa del Galatasaray

La gran final quedó programada para el 6 de febrero en el RAMS Park, estadio de Los Rojiamarillos

El escenario cuenta con capacidad para más de 53.000 espectadores y será el encargado de recibir el partido que definirá al campeón de la Supercopa.

La competición se disputará en Estambul entre el 2 y el 7 de febrero de 2027, en un cambio de sede respecto a las últimas ediciones celebradas en Arabia Saudita.