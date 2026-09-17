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Tomás Rincón reveló que será de su vida tras el retiro como jugador

Tomás Rincón hizo vida futbolística en países de alto nivel como Alemania, Italia y Brasil

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Meridiano

Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 01:08 pm
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Tomás Rincón reveló que será de su vida tras el retiro como jugador
Foto: Cortesía

El reconocido Tomás Rincón, histórico de la Vinotinto y con una extensa carrera en el fútbol europeo, anunció este miércoles 16 de septiembre su retiro formal como jugador causando un sinfín de comentarios.

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Distintas figuras inmediatamente dedicaron mensajes al mediocampista, que llegó a jugar en tres países de primer nivel como Alemania, Italia y Brasil. Nombres como Neymar dejaron apuntes al ex volante criollo.

No obstante, siempre después que un jugador se retira se emplean preguntas frecuentes como cuáles serán los siguientes pasos en la vida de ese exfutbolista. En el caso del andino, él mismo se encargo de esclarecer sus pensamientos para lo que viene.

Justamente, fue en el espacio de La Vinotinto Radio donde se le consultó sobre su futuro en el mundo del fútbol y sus siguientes pasos, sorprendiendo con su respuesta.

¿Qué dijo Tomás Rincón sobre su futuro?

El vinotinto comentó que dentro de las opciones sobre su mesa siempre estuvo la de ser entrenador, dejando caer, de hecho, que le gustan varios aspectos de ese mundo.

Sin embargo, también confesó que no es lo que ahora mismo le quita el mayor foco de su interés. "Me gusta mucho la parte del juego, lo que significa la preparación de partidos, pero las otras cosas que conllevan ser entrenador hay que estar muy dispuesto a hacerlas", dijo.

"No es algo que descarte 100%, pero no está en mis prioridades", apuntó, para luego revelar lo que sí le generaría mayor interés: “Me veo más en la parte dirigencial, de hecho, acabo de terminar el curso de Director Deportivo en Coverciano… ese mundo me apasiona bastante y estamos estudiando con calma las posibilidades las posibilidades que pueda tener”.

Con esto sobre la mesa habrá que estar muy de cerca a los pasos de Tomás Rincón, que ya avisa que en cualquier momento lo podemos ver ligado al balompié llevando estrategias de un club en los escritorios.

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