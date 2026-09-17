¿Llegará a la gira asiática? Telasco Segovia está en duda con la Vinotinto

Su presencia en Asia está en veremos

La Vinotinto se prepara para los próximos amistosos, donde enfrentará a Japón el lunes 28 de septiembre en el primero de tres compromisos internacionales.

Sin embargo, Telasco Segovia podría no estar disponible para estos encuentros, debido a que el mediocampista sufrió un desgarro que lo dejó fuera convocatoria con su club.

De acuerdo con la información obtenida por Solovenex, el tiempo estimado de recuperación del futbolista ronda entre tres y cuatro semanas, por lo que su presencia en la convocatoria de Venezuela dependerá de cómo avance su evolución en los próximos días.

Su más reciente partido

El último encuentro de Segovia fue ante Nashville SC, compromiso en el que disputó 66 minutos antes de conocerse posteriormente la lesión.

Ahora, la Vinotinto deberá esperar por la evolución del jugador para determinar si podrá sumarse a la gira asiática, que tendrá como primer desafío el duelo ante Japón.