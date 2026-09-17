Vinotinto hace historia en la Conmebol Sub20 Futsal femenino

La Conmebol Sub-20 Futsal Femenina tiene a un claro protagonista en la fase de grupos y llama La Vinotinto, que firmó una actuación pletórica este miércoles 16 de septiembre al dominar de principio a fin a su similar de Paraguay con una abrumadora victoria de nueve goles a uno.

Con el resultado, el combinado venezolano aseguró de forma anticipada su boletos a las semifianles del torneo por primera vez en su historia. Venezuela se ubica en el segundo lugar del Grupo A por diferencia de goles, aunque igualada en puntos (9) con Brasil.

Ahora ambos quintetos definirán su posición final en la zona en la última jornada, que se realizará este jueves 17 de septiembre. La Vinotinto necesita el triunfo para subir hasta la cima de tabla y enfrentarse en las semifianles al segundo del Grupo B.

Datos del torno

Esta quinta edición del sudamericano de futsal femenino comenzó el pasado sábado 12 y se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. En este torneo compiten las diez selecciones miembros de la Conmebol.

El Domo Bolivariano de la ciduad de Barquisimeto, estado Lara, es la sede del evento y es la primera vez que Venezuela alberga la competición. Brasil es la selección más ganadora de la Conmebol Sub20 Futsal Femenina, con tres títulos: Paraguay 2016, Chile 2018 y Brasil 2022. Colombia conquistó su primera corona en la última edición, en Paraguay 2024.

La Fase Final se jugará entre el 19 y 20 de septiembre, el día sábado serán las semifianles y se definirán los puestos del 10° al 7° lugar. Los partidos por el quinto, tercer puesto y la final de la competencia serán el domingo.