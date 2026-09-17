Chelsea cambia de propietarios por una cifra mil millonaria

El fondo estadounidense Clearlake Capital, liderado por Behdad Eghbali y José E. Feliciano, pasa a asumir el dominio total de la directiva. Esta reestructuración implica también la salida de Todd Boehly de la presidencia del club, función que desempeñó tras la compra del Chelsea en 2022.

Esta operación apunta a la modernización del Stamford Bridge y sus demás sedes de entrenamiento, dicha transacción esta prevista a cerrarse oficialmente antes de culminar el año, según información dada por el medio Sports Business Journal.

Una nueva era en el mando institucional

Los accionistas acordaron la venta de su 25% conjunto en el Chelsea FC. La operación valora a la entidad en $6.700 millones de dólares, cifra que incluye la deuda del equipo. Con este movimiento, ambos empresarios recibirán $1.200 millones de dólares en efectivo.