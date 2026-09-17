Atlético de Madrid vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Por la fecha 7 de La Liga, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el domingo 20 de septiembre desde las 10:15 horas, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Madrid

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

Atlético de Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Osasuna con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

Real Madrid venció 3-2 a Elche en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 15 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 18 6 6 0 0 22 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 8 4 Sevilla 13 6 4 1 1 3 5 Betis 12 5 4 0 1 1

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 8: vs Alavés: 10 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 8: vs Villarreal: 10 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Real Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

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