Atlético de Madrid vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Por la fecha 7 de La Liga, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el domingo 20 de septiembre desde las 10:15 horas, en el Metropolitano.
Así llegan Atlético de Madrid y Real Madrid
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga
Atlético de Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Osasuna con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga
Real Madrid venció 3-2 a Elche en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 15 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.
El anfitrión está en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|18
|6
|6
|0
|0
|22
|2
|Real Madrid
|15
|6
|5
|0
|1
|11
|3
|Atlético de Madrid
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|4
|Sevilla
|13
|6
|4
|1
|1
|3
|5
|Betis
|12
|5
|4
|0
|1
|1
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 8: vs Alavés: 10 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 8: vs Villarreal: 10 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas