España - LALIGA 2026 - 2027

Atlético de Madrid vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en el Metropolitano el domingo 20 de septiembre a las 10:15 horas.

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Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 03:34 pm
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Atlético de Madrid vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Por la fecha 7 de La Liga, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el domingo 20 de septiembre desde las 10:15 horas, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Madrid

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

Atlético de Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Osasuna con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de La Liga

Real Madrid venció 3-2 a Elche en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 15 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 18 6 6 0 0 22
2
Real Madrid 15 6 5 0 1 11
3
Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 8
4
Sevilla 13 6 4 1 1 3
5
Betis 12 5 4 0 1 1
DataFactory
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 8: vs Alavés: 10 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 8: vs Villarreal: 10 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

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