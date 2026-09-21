Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina con una camiseta especial

Con la frase "Último partido... Una camiseta para toda la vida", publicada a través de sus redes sociales oficiales, el astro argentino Lionel Messi ha conmovido al planeta entero al mostrar la indumentaria especial y exclusiva que lucirá durante su última fecha FIFA vistiendo la elástica de la Selección Argentina.

Tras la final de la Copa del Mundo Estados Unidos/México/Canadá 2026, el capitán del Inter Miami confesó que se retiraría de la "Albiceleste", luego de culminar el parón de septiembre-octubre.

La leyenda argentina afrontará sus últimos compromisos internacionales en una serie de partidos de homenaje que servirán como el tributo definitivo de todo un país.

El itinerario del adiós definitivo

El periplo comenzará el próximo 30 de septiembre, cuando la subcampeona del mundo se mida ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Posteriormente, el combinado dirigido por Lionel Scaloni se trasladará al estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre.

El broche de oro y la última presentación oficial de Messi con la absoluta se llevarán a cabo el 6 de octubre, fecha en la que Argentina recibirá a Benín nuevamente en el Monumental.

Este enfrentamiento marcará el punto final a una trayectoria estelar de más de dos décadas defendiendo los colores albicelestes, un camino plagado de gloria en el que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, entre múltiples galardones que ya forman parte de la eternidad.