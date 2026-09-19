Joan Laporta sobre el homenaje a Messi: "Se lo haremos cuando el estadio esté acabado"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, vuelve a referirse a la emotiva e inevitable cita pendiente entre el club blaugrana y su máximo ídolo histórico, el partido de homenaje a Lionel Messi. En sus recientes declaraciones, Laporta deja lara la postura de la junta directiva y el horizonte temporal que manejan para que el astro argentino vuelva a vestir los colores azulgranas o ser homenajeado como merece en la Ciudad Condal.

Un homenaje a la altura del nuevo Camp Nou



Laporta reitera que la intención del club siempre ha sido brindarle un reconocimiento absoluto ante el barcelonismo: "A Messi le dijimos que el día que esté acabado el estadio nos gustaría hacerle un homenaje, siempre que él quiera, evidentemente, y nos pondremos a su disposición para organizarlo"

El presidente culé señala que la fecha ideal para este evento coincidirá con la finalización total de las obras de remodelación del feudo azulgrana a principios de 2028, fecha en la que se prevé que la cubierta y la estructura principal del estadio estén totalmente completadas para así celebrar el tributo con el estadio a máxima capacidad, pudiendo albergar a casi 105.000 espectadores.

Las opciones del regreso que no pudieron ser



Durante su intervención en rueda de prensa, Laporta recuerda brevemente los momentos en los que se evaluó un posible retorno de Messi como jugador activo para una última etapa, además que se contempló la posibilidad de aquel entonces de que Leo jugara una temporada completa de despedida para recibir el cariño de la afición tanto en LaLiga como en la Champions. Sin embargo el astro argentino tomó un rumbo diferente, encaminado a la MLS con el Inter Miami, decisión que el club respetó.

Un recuerdo para Jorge Messi



Durante sus palabras, Joan Laporta también quiso enviar un mensaje de afecto a la familia del astro argentino, exteriorizando su pésame y un emotivo recuerdo a Jorge Messi (padre del jugador):

"Era una persona extraordinaria que tuvo un papel en la vida de ser el padre del mejor del mundo, y eso era un motivo de gran orgullo para él".

El deseo del barcelonismo



Para finalizar, el máximo mandatario del Barça expresa su ilusión por ver ese día hecho realidad y poder brindarle a la afición una jornada inolvidable para disfrutar del legado del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.