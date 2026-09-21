El Real Madrid se hunde y consigue esta pésima estadística

Una lapidaria estadística ha encendido todas las alarmas en el seno del madridismo. El Real Madrid se ha consolidado como el equipo que menos corre en todas las cinco grandes ligas de Europa, liderando de forma negativa un registro que abarca a la totalidad del continente.

Al realizar el desglose físico y comparativo entre los clubes de la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, el conjunto merengue acapara el foco de la desolación táctica al ocupar el puesto 96 de 96 equipos analizados (83.46 km por partido).

La falta de intensidad defensiva y el bajo recorrido colectivo se han convertido en una constante alarmante que explica la desconexión del equipo en los escenarios de máxima exigencia. Esta alarmante carencia de despliegue físico es el reflejo de una problemática estructural más profunda en el vestuario.

La gestión de un ecosistema repleto de egos estelares, con nombres de peso como Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Federico Valverde, ha terminado por fracturar la competitividad colectiva sobre el terreno de juego.

La sombra de los banquillos

El manejo de este pesadísimo vestuario ha demostrado ser una misión casi imposible para los sucesivos inquilinos del banquillo blanco. Ni la dilatada experiencia de Carlo Ancelotti, ni la apuesta táctica de Xabi Alonso, ni el interinato de Álvaro Arbeloa lograron encontrar la fórmula para engranar las individualidades y exigir el sacrificio físico necesario.

Ahora, con la llegada de José Mourinho al timón, el técnico portugués hereda un vestuario minado por la indolencia física y el conflicto de egos, con el firme objetivo de revertir una inercia negativa y evitar convertirse en la siguiente víctima de un club donde la exigencia institucional choca frontalmente con la falta de sacrificio actual.