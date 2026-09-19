Raphinha se une a Cristiano Ronaldo en este selecto grupo tras su hat-trick con el Barcelona

Raphinha volvió a ser protagonista con el Barcelona y lo hizo a lo grande. El atacante brasileño firmó un hat-trick este sábado 19 de septiembre frente al Sevilla y alcanzó los 12 goles en apenas siete jornadas de La Liga 2026-27.

La actuación del brasileño no solo sirvió para ampliar su cuenta personal en el campeonato español y mantener el dominio culé en esta naciente campaña. Sus tres anotaciones también le permitieron entrar en un grupo histórico de futbolistas que comenzaron una temporada de La Liga con registros goleadores extraordinarios sobre el terreno.

Raphinha alcanza una marca que comparte con Cristiano Ronaldo

Con sus 12 tantos en las primeras siete fechas, el futbolista de 29 años se ubica entre los jugadores que han conseguido marcar al menos esa cantidad durante el arranque de una campaña en la historia del campeonato.

El registro adquiere todavía más relevancia al aparecer junto al nombre de Cristiano Ronaldo, que en este momento era la estrella indiscutible del Real Madrid.

Antes del brasileño, varios futbolistas habían alcanzado cifras similares durante este tramo inicial. Pruden, con el Atlético de Madrid, marcó 12 goles en la temporada 1940-41, mientras que Campanal, del Sevilla, también llegó a esa cantidad durante aquella campaña, según Misterchip.

Echevarría, con el Oviedo, elevó todavía más la marca en la temporada 1943-44 al conseguir 14 goles en las primeras jornadas. En esa misma campaña, Mariano Martín alcanzó los 12 tantos con el Barcelona.

Sin embargo, uno de los registros más recordados llegó en la campaña 2014-15, cuando Cristiano Ronaldo anotó 13 tantos con el conjunto merengue en este mismo tramo del campeonato.

Ahora Raphinha aparece en esa misma lista con 12 goles después de siete partidos. Su producción ofensiva ha sido uno de los grandes focos del Barcelona en este comienzo de temporada y el hat-trick ante el Sevilla elevó todavía más las expectativas alrededor del brasileño.

Finalmente, con 12 goles en siete partidos, el atacante azulgrana continúa alimentando una estadística que ahora lo posiciona en compañía de nombres históricos. Y, tras su exhibición frente al Sevilla, tiene toda la temporada por delante para demostrar que es uno de los mejores jugadores en la actualidad del fútbol español.