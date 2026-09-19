LaLiga: El Barcelona sigue con su arranque perfecto

El FC Barcelona de Hansi Flick continúa imparable en su travesía por el campeonato español. En un vibrante duelo disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la séptima jornada de La Liga 2026-27, el conjunto catalán vino de atrás para imponerse 3-1 al Sevilla, consolidando una racha perfecta de siete victorias consecutivas.

El gran protagonista de la noche fue el brasileño Raphinha, quien se despachó con un espectacular triplete para guiar la remontada culé y escribir su nombre en los libros de historia del fútbol español.

Un golpe inicial que despertó al vendaval azulgrana

El partido no comenzó de forma sencilla para el equipo visitante. El Sevilla saltó al césped con intensidad y logró golpear primero al minuto 19, cuando Youssouf Fofana adelantó al cuadro hispalense y puso a prueba la templanza del líder. Sin embargo, la reacción del Barcelona fue inmediata y contundente.

La respuesta azulgrana no tardó en capitalizarse. Apenas tres minutos después del tanto local, Raphinha apareció al minuto 22 para establecer el empate transitorio con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

La segunda mitad fue un monólogo del atacante brasileño. Con la visión y el desequilibrio de Yamal repartiendo asistencias clave, Raphinha volvió a certificar su idilio con el gol al minuto 52 para completar la remontada. Posteriormente, al minuto 69, el extremo firmó su hat-trick definitivo para sellar el 3-1 final y decretar un triunfo inapelable fuera de casa.

Con sus tres anotaciones ante el Sevilla, el atacante alcanzó la impresionante cifra de 12 goles en los primeros siete partidos del torneo local, acumulando además 14 tantos en lo que va de temporada sumando todas las competiciones.

Este registro coloca a Raphinha en un altar sumamente exclusivo. A lo largo de toda la historia de La Liga, solo un futbolista ha firmado un mejor arranque anotador en las primeras siete fechas: el delantero Echevarría con el Real Oviedo en la campaña 1943-44, cuando registró 14 dianas. Raphinha empata ahora en el segundo escalón histórico con 12 goles junto a figuras emblemáticas como Pruden, Campanal, Quini y Mariano Martín. Asimismo, iguala el récord histórico del propio FC Barcelona en este apartado, establecido por el mencionado Mariano Martín hace más de ocho décadas.

Un líder intratable con números de récord

El proyecto de Hansi Flick firma un inicio de temporada sencillamente demoledor. Con 21 puntos sumados de 21 posibles y un saldo de 24 goles a favor, el Barcelona se ratifica como el líder en solitario de La Liga.