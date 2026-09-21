Kylian Mbappé aclara situación con Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé ya piensa en modo selección tras empezar esta triple fecha FIFA de septiembre 2026. El atacante francés aprovechó para aclarar la situación con su compañero Ousmane Dembélé; luego de hablar sobre su candidatura al Balón de Oro 2026.

Mbappé disipó los rumores sobre un posible distanciamiento con Ousmane Dembélé. Asegurando que la amistad y la relación entre ambos permanece intacta tras la polémica generada por sus recientes declaraciones sobre el Balón de Oro al que aspira durante 2026.

Ambos futbolistas se reencontrarán este lunes en el centro de entrenamiento de Clairefontaine para concentrarse con la selección francesa. En medio de la expectativa mediática generada por las especulaciones sobre un enfriamiento en su vínculo personal.

'Kyky' resta importancia a la situación con Dembélé: "Es un amigo. No hay realmente problemas, estoy muy tranquilo. Después, en período de Nations League y de la Selección, siempre hay que encontrar un debate y pienso que esta bien encontrado".

Mbappé vs Dembélé: ¿Cuál fue la polémica entre ambos?

Kylian Mbappé en una entrevista con France Football resaltó una frase que provocó una reacción de Ousmane Dembélé. La misma hacía referencia a la situación de ambos; colocándose por encima de su compañero desde muy joven por la impresión que causó desde su debut.

Mbappé sobre Dembélé: "A él siempre se le ha visto como un jugador de talento. A mí, en cambio, siempre se me ha visto como el elegido. Yo estuve arriba del todo de inmediato, muy pronto". Una frase que no es mentira, pero que siempre fue una situación de la prensa.

Ambos han jugado a un alto nivel en los últimos años. Ousmane ganó dos UEFA Champions League con el PSG; mientra 'Kyky' no ha logrado tener un año estelar con el Real Madrid. A pesar de eso, cada vez que están en la selección de Francia se complementan perfectamente.