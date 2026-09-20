LaLiga: ¡Se busca! Kylian Mbappé, desaparecido del derbi ante el Atlético de Madrid

Kylian Mbappé estaba llamado a ser uno de los grandes protagonistas del derbi madrileño, pero su actuación terminó muy lejos de las expectativas durante el compromiso de este domingo 20 de septiembre. El delantero francés disputó los 90 minutos con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid y no consiguió generar el peligro que habitualmente caracteriza su juego.

El conjunto merengue cayó 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano y tuvo serias dificultades para encontrar espacios en ataque, especialmente después de quedarse con un jugador menos por la expulsión del defensor español, Dean Huijsen. El delantero francés tampoco logró cambiar el rumbo del encuentro y cerró la séptima jornada de LaLiga con estadísticas ofensivas llamativas por su ausencia.

Kylian Mbappé queda en blanco durante el derbi madrileño

El atacante de 27 años terminó el partido sin goles, asistencias, tiros a puerta, ocasiones creadas, grandes ocasiones creadas ni pases clave. Un registro que refleja las pocas oportunidades que tuvo para intervenir de manera decisiva en el área rojiblanca.

Mbappé había llegado al derbi como una de las principales referencias ofensivas del Real Madrid con un comienzo de año sobresaliente. Sin embargo, el planteamiento del Atlético y las dificultades del conjunto merengue para progresar con el balón limitaron considerablemente su participación durante buena parte del encuentro.

La situación se complicó todavía más para el Real Madrid después de la expulsión de Huijsen. Con diez jugadores sobre el terreno de juego, el equipo tuvo que afrontar buena parte de la segunda mitad en inferioridad numérica, mientras el Atlético aprovechó la ventaja para controlar el desarrollo del partido.

Los rojiblancos se pusieron 1-0 mediante un penalti convertido por Alejandro Grimaldo y ampliaron posteriormente la diferencia con Jonathan David. El Real Madrid encontró el descuento en el minuto 89 gracias a un cabezazo de Antonio Rüdiger, pero no consiguió completar la reacción.

Finalmente, el resultado dejó al Real Madrid sin premio en uno de los partidos más exigentes de la temporada y con una actuación de Kylian Mbappé que, esta vez, pasó prácticamente inadvertida y no generó resultados positivos en los 90 minutos.