¡Malas noticias! Se confirma el tiempo de baja de Fede Valverde tras sufrir un esguince de grado 3

Fede Valverde será baja en el Real Madrid debido a un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El mediocampista no podrá con su selección en la venidera fecha FIFA.

El club blanco confirmó el diagnóstico después de las pruebas realizadas por sus servicios médicos, aunque, como suele ocurrir, no estableció un período exacto de recuperación. No obstante, todo apunta a que el centrocampista uruguayo estará fuera de acción durante al menos dos semanas.

La lesión se produjo durante el derbi del pasado domingo, después de una polémica entrada de Kang In Lee sobre Valverde. La acción generó reclamos desde el banquillo madridista, que solicitó incluso una tarjeta roja, pero finalmente no hubo sanción. Tras el encuentro, el Real Madrid había informado inicialmente que el futbolista sufría un “traumatismo severo” en el tobillo izquierdo, pero los exámenes posteriores determinaron la gravedad real del problema.

Fede Valverde de 2-3 semanas de baja

Valverde también quedó descartado para los próximos compromisos de la selección de Uruguay, luego de haber aparecido en la primera convocatoria oficial de Diego Forlán como nuevo seleccionador de la Celeste. El mediocampista se perderá los encuentros frente a Japón, Corea del Sur e India, correspondientes a los partidos programados para el 24 de septiembre, 28 de septiembre y 6 de octubre, respectivamente.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", informaron los merengues en un comunicado.

En cuanto a su regreso con el Real Madrid, su presencia ante el Villarreal, el próximo 10 de octubre en el Santiago Bernabéu, parece prácticamente descartada. Un esguince de grado 3 supone una lesión importante que puede implicar daño en alguno de los ligamentos y generar dificultades incluso para caminar. Curiosamente, Valverde pudo continuar en el derbi después de recibir el golpe y permaneció sobre el terreno de juego hasta poco antes del descanso, pero ahora deberá afrontar un proceso de recuperación más prolongado.