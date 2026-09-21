¡Malas noticias para el Madrid! Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo

El Real Madrid ya cuenta con un primer diagnóstico sobre el estado físico de Fede Valverde después de la derrota (2x1) ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la jornada de este domingo 20 de septiembre.

El club informó que el centrocampista uruguayo sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, una dolencia que se produjo durante la primera parte del derbi tras una entrada de Kang-in Lee.

La acción generó polémica durante el encuentro y posteriormente también fue comentada por José Mourinho, quien mostró imágenes de la jugada durante su comparecencia ante los medios. Por ahora, el Real Madrid no ha establecido un tiempo de baja para Valverde y esperará los resultados de nuevas pruebas que serán realizadas durante las próximas horas para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión.

Real Madrid pierde a Federico Valverde

El contratiempo también tendría consecuencias para la selección de Uruguay, ya que todo apunta a que Valverde no podrá formar parte de la próxima convocatoria internacional. Para el Real Madrid, sin embargo, el calendario ofrece cierto margen, debido a que el equipo tendrá alrededor de 20 días sin disputar partidos antes de regresar a la competición.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", mencionó el equipo merengue en un comunicado.

El próximo compromiso del conjunto blanco está programado para el sábado 10 de octubre contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu, por la octava jornada de LaLiga. Una estimación inicial sitúa el posible periodo de recuperación entre dos y tres semanas, aunque esa previsión todavía no ha sido confirmada por el club. Las próximas pruebas serán determinantes para establecer si existe una lesión de mayor consideración y cuándo podrá Valverde volver a los terrenos de juego.