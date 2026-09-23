Mbappé se ríe de Cristiano Ronaldo: “Francia no me dejaría jugar hasta los 41”

Kylian Mbappé habló sobre su futuro con la selección de Francia y dejó una curiosa respuesta cuando fue consultado sobre la posibilidad de continuar jugando con el combinado nacional hasta los 41 años, una edad a la que Cristiano Ronaldo todavía compite al máximo nivel.

El delantero del Real Madrid, que considera al portugués uno de sus referentes, reconoció que la longevidad de CR7 demuestra que es posible extender una carrera durante muchos años si se mantienen unas buenas condiciones físicas y mentales.

Sin embargo, Mbappé respondió con humor cuando le plantearon si podría seguir representando a Francia a una edad similar. “Tenemos que ser honestos, teniendo en cuenta el país que represento: Francia nunca me dejará jugar hasta los 41 años”, comentó entre risas. De esta manera, el atacante dejó claro que, aunque admira la trayectoria de Ronaldo, no cree que su propia carrera internacional vaya a desarrollarse exactamente de la misma manera.

Mbappé descarta posibilidad de jugar hasta los 40 años

El francés también destacó lo que representa Cristiano Ronaldo como ejemplo de longevidad en el fútbol. Para Mbappé, el hecho de que el portugués continúe jugando con 41 años demuestra que un futbolista puede mantenerse durante mucho tiempo en la élite cuando cuida su estado físico y mental. Ronaldo, además, ha manifestado públicamente que pretende decidir por sí mismo cuándo poner punto final a su carrera internacional.

¡Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41! Pero Cristiano demuestra que si estás en buena forma física y mental, puedes jugar a este alto nivel durante mucho tiempo. En mi caso, no lo veo pasando”, dijo el delantero a BILD.

Mbappé, por su parte, atraviesa una etapa importante de su carrera con el Real Madrid y continúa siendo una de las principales figuras de la selección francesa. El delantero cumplirá 28 años a finales de 2026, por lo que todavía tiene por delante varios años de fútbol al más alto nivel.