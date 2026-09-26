Cristiano Ronaldo disfruta de la concentración con Portugal al frente del volante

En las últimas horas, la concentración de la selección de Portugal se ha convertido en viral gracias a un simpático video publicado por el lateral Diogo Dalot, protagonizado junto al capitán y máxima figura histórica del combinado luso, Cristiano Ronaldo.
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Las imágenes muestran a ambos futbolistas recorriendo las instalaciones del campo de entrenamiento a bordo de un carrito de golf conducido por el propio Cristiano.
La escena desató las risas y la complicidad de los presentes cuando Dalot, con ocurrencia y buen humor, comenzó a soltar diversas bromas durante el trayecto, bautizando jocosamente el vehículo como un auténtico "Ferrari" ante la sonrisa del delantero.
Saboreando cada segundo en la recta final
Lejos de la formalidad habitual ante las cámaras, el video deja ver a un Cristiano Ronaldo completamente relajado, restando importancia a las pequeñas travesuras del día a día y asegurando con total naturalidad que no pasaba nada por continuar la marcha por allí como si nada.
Más allá de la anécdota divertida, el episodio también funciona como un valioso reflejo del momento anímico que vive el ex atacante del Manchester United y Real Madrid.
Consciente de que se encuentra transitando la recta final de su legendaria carrera profesional, Cristiano parece haber adoptado una filosofía de disfrute absoluto, saboreando al máximo cada partido, cada sesión de trabajo y también estos pequeños y entrañables momentos de convivencia junto a sus compañeros de selección.