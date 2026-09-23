Cristiano Ronaldo advierte sobre su retiro: "Avisaré cuando sea mi último partido"

La cuenta regresiva para el estreno de Portugal en la UEFA Nations League, donde se medirá ante Gales, ha estado marcada por las declaraciones de su máxima figura en la rueda de prensa. El histórico capitán luso, Cristiano Ronaldo, compareció ante los medios para trazar las líneas de su presente y su inminente futuro.

"Mi objetivo es doble: el gol número 1000, sé que lo lograré, pero no es una obsesión. Lo demás es disfrutarlo, pero sí, realmente quiero conseguir ese récord. Y ganar la Liga de Naciones".

Para el astro portugués, la prioridad sigue siendo aportar dentro del terreno de juego, mantenerse activo y continuar engrosando sus registros anotadores en la recta final de su carrera.

¿Piensa en el retiro?

Sin embargo, el tramo más reflexivo de la conferencia llegó al ser interrogado sobre la posibilidad de colgar las botas, una idea que rondó su mente con fuerza tras el Mundial 2026. "Siempre estoy pensando en mis decisiones. Me ven aquí, así que decidí continuar. Creo que puedo seguir ayudando a la selección nacional”.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre su participación en la Eurocopa 2028, mantuvo cautela: "No lo sé, me gustaría saber la respuesta, pero no la sé. Pero es muy posible que este sea el último año. Avisaré cuando sea mi último partido. Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome".

Con el orgullo intacto y consciente de que el final del camino se acerca, Cristiano Ronaldo se prepara para un nuevo baile internacional, decidido a seguir agigantando su leyenda.