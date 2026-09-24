La contundente confesión de Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo

El dirigente coloca a Cristiano Ronaldo en el centro de la conversación antes de su estreno con Portugal. El entrenador reconoce la importancia del delantero para el combinado nacional y utiliza un ejemplo de su etapa en Arabia Saudita para explicar el impacto que genera su presencia.

“Cristiano es un símbolo de Portugal y de la selección”, señala Jorge Jesús durante la rueda de prensa previa al duelo ante Gales por la Liga de Naciones.

Un estadio lleno por Cristiano

El nuevo técnico portugués recuerda un episodio de la gira del Al Nassr por Hong Kong. Según su relato, el equipo disputa un partido en un estadio con capacidad para 55.000 espectadores sin Cristiano Ronaldo y apenas 3.000 personas asisten al encuentro.

Cuando el portugués participa en el siguiente compromiso, el escenario alcanza los 55.000 espectadores. “Es la diferencia”, explica el técnico al referirse al poder de convocatoria que conserva Ronaldo.

La decisión sobre sus minutos

A pesar de reconocer su enorme importancia, Jorge Jesús también deja claro que la condición de símbolo no garantiza que Ronaldo dispute todos los minutos.

El entrenador confirma que, si no aparece ningún inconveniente, Cristiano Ronaldo es titular ante Gales en su primer partido al frente de Portugal. Sin embargo, la cantidad de minutos depende del desarrollo del encuentro.

Jesús incluso bromea con la posibilidad de sustituirlo si consigue marcar uno o dos goles: espera que el delantero tenga una buena actuación para retirarlo del campo y administrar sus esfuerzos.

Así, el seleccionador combina el reconocimiento al peso histórico de Ronaldo con una idea clara sobre su gestión: el portugués mantiene un lugar central en Portugal, pero sus minutos dependen de las necesidades de cada partido.