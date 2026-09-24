UEFA Nations League: Portugal 1 vs 0 Gales | El VAR anula el gol de Cristiano Ronaldo (En vivo)

Incidencias del compromiso

0. Comienza el partido entre Portugal y Gales por la primera fecha del Grupo D de la UEFA Nations League.

5. Gales tiene la primera ocasión peligrosa del compromiso.

9. Cristiano Ronaldo lo intentó, pero el disparo se fue desviado.

16. Ruben Dias estuvo cerca de abrir el marcador para Portugal con un cabezazo.

22. ¡1-0! João Félix rompe el empate con un golazo desde fuera del área.

38. Portugal se mantiene en ventaja y busca el segundo gol.

45. ¡Entretiempo! Portugal y Gales se van al descanso.

46. Los equipos vuelven a la cancha. Se reanuda el segundo tiempo.

48. Se pierde el segundo gol. Cristiano Ronaldo falla una oportunidad muy clara.

57. David Brooks cerca de conseguir el empate para Gales.

59. El VAR anula el gol de Cristiano por fuera de juego.

Alineación de Portugal

Alineación de Gales